Centro de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Brasília é reinaugurado

Na manhã desta quinta-feira (19/9), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou do evento de reinauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek. O espaço foi reaberto após passar por uma reforma para modernizá-lo.

O CAT do aeroporto conta com uma área total de 33,65 m² e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h e das 16h às 22h. Nos fins de semana, o horário é das 8h às 18h. Durante a cerimônia, o chefe do Executivo local destacou a importância do espaço. “Esse CAT vai mostrar a cara da nossa cidade, assim que as pessoas estiverem desembarcando”, comentou.

Ibaneis ressaltou ainda que Brasília está sendo cada vez mais procurada para eventos. “Temos que avançar muito na questão do turismo, mas a nossa cidade é a melhor para se visitar. Somos um monumento a céu aberto, temos um excelente aeroporto, somos a segunda cidade mais segura do Brasil, e os nossos hotéis são bem localizados”, avaliou.

O governador Ibaneis também disse que o DF vai se desenvolver muito com o turismo. “É um dos produtos mais saudáveis, pois não gera nada de negativo. O brasileiro tem que deixar de conhecer a nossa capital somente pelo olhar das televisões que, muitas vezes, só mostram as atuações do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto”, observou. “É preciso olhar para a arquitetura da cidade e tudo aquilo que temos a desenvolver. Temos voos para todas as capitais brasileiras, o que facilita a vida de quem quer fazer turismo no DF e participar dos nossos eventos”, acrescentou.

Evolução



Entre as autoridades presentes, o presidente da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), José Aparecido Freire, destacou que o turismo tem evoluído bastante no DF. “Tínhamos uma carência, pois as pessoas que vinham de fora não tinham a informação de como acessar a nossa cidade, por isso, a criação de um CAT no aeroporto é muito importante”, pontuou. “Teremos a Abav Expo logo mais e, com esse espaço, as pessoas que chegarem a Brasília terão atendimento turístico”, comentou.

Secretário de Turismo (Setur-DF), Cristiano Araújo afirmou que o CAT será o primeiro contato receptivo dos turistas. “O que a gente quis criar aqui foi uma identidade de Brasília, com designs da nossa cidade. O ambiente tem padronização com os outros CAT do DF, ou seja, o turista vai perceber que Brasília tem uma identidade visual”, avaliou. “A localização foi pensada justamente para que o CAT seja visto assim que os passageiros desembarcarem. Agora, de fato, o local será mais útil para divulgar mais os nossos produtos, mapas e rotas aos turistas, tirando essa ideia de que Brasília gira em torno somente da política”, avaliou Araújo.

“É um equipamento muito importante para que a gente faça o turismo crescer no Distrito Federal, que é um lugar maravilhoso e merece muito mais do que a gente tem de turismo, atualmente”, ressaltou o presidente da Inframerica, Jorge Arruda.