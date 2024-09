Incêndio florestal em Santa Maria assusta moradores

Um incêndio florestal ocorreu na manhã desta sexta-feira (20/9) na região de Santa Maria, próximo ao residencial Santos Dumont. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater o fogo.

Ao chegar ao local, os militares observaram que a vegetação em chamas fazia limite com um condomínio residencial cercado por alambrado, e que uma pista pavimentada ao redor dificultava a propagação das chamas para as casas.



A ocorrência ainda está sendo atendida pelo CBMDF, mas o incêndio já foi controlado e não há estimativa do tamanho da área atingida. Os bombeiros permanecem no local realizando o rescaldo e o resfriamento dos pontos quentes. As causas do incêndio ainda não são conhecidas.



O consultor comercial Marcos Morozini, de 57 anos, mora do residencial Santos Dumont e relata que alguns animais corriam desesperadamente para tentar sobreviver. "Foi uma situação bem desesperadora, visto que não conseguimos fazer muito para ajudar a natureza, pois o calor insuportável não dava chance nenhuma", conta. Ainda de acordo com ele, as folhas do coqueiro que fica em seu quintal foram incineradas.