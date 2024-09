Quando vai chover em Brasília? Veja o que diz a previsão do tempo

Após cinco meses de estiagem, uma das perguntas mais frequentes entre os brasilienses é 'Quando vai chover em Brasília?

De acordo com a previsão do Climatempo há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite do dia 1º de outubro, terça-feira. Segundo a empresa de meteorologia, deve chover também no restante da semana, nos dias 2, 3 e 4. Este último dia deve inclusive ter uma "noite chuvosa".

Previsão do tempo em Brasília (foto: Climatempo/Reprodução)

Em entrevista ao Correio, a meteorologista do Climatempo Andrea Ramos disse que não há previsão de chuvas nos próximos dias, porém não negou a possibilidade de precipitação em outubro.

Na quarta-feira (18/9), o Google chegou a notificar os brasilienses sobre a possibilidade de chuva, mas não choveu na capital. Em Águas Lindas de Goiás, a 50km do Plano Piloto, foi registrada chuva leve.

Brasília completou 150 dias dias de estiagem nesta sexta-feira (20/9). Junto com a fumaça das queimadas, a qualidade do ar caiu para "moderada" na capital federal.