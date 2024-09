CB Debate discute mitos sobre saúde mental em painel com especialistas

Debate sobre saúde mental acontece no auditório do Correio Braziliense e ao vivo no Youtube - (crédito: Minervino Junior)

Com o tema “Saúde mental: uma conversa sobre qualidade de vida e bem-estar”, o Correio Braziliense realiza, nesta terça-feira (24/9), mais uma edição do CB.Debate. O primeiro painel aborda prevenção, percepção e tratamento em saúde mental. A diretora de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da Universidade de Brasília (UnB), Larissa Polejack, que vai participar desta primeira fase do debate, afirmou que alguns mitos em saúde mental precisam ser revistos.

“A gente só fala de saúde mental quando já tem um problema ou um transtorno. Queremos o contrário, falar de saúde mental como potência de vida, falar da promoção sobre saúde mental para evitar o sofrimento psíquico e o desenvolvimento de mais transtornos”, defendeu.

O evento acontece no auditório do Correio Braziliense e será transmitido ao vivo no YouTube.