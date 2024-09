Sinduscon-DF promove debate sobre grilagem e consequências ambientais

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) realizou, nesta terça-feira (24/9), o 2º Fórum Grilagem e Consequências Ambientais no Distrito Federal. O evento, realizado no auditório da entidade, reuniu autoridades dos Três Poderes e especialistas para discutir os impactos das ações de grileiros e as estratégias para combatê-los.

A abertura do debate foi realizada pelo presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Cleber Valadão Júnior, que enfatizou a necessidade de agir de maneira urgente contra a grilagem. "Precisamos enfrentar esse crime de forma contundente, pois seus impactos vão além do meio ambiente, afetando o desenvolvimento ordenado e sustentável do Distrito Federal", declarou. Ele ainda ressaltou o papel crucial do setor da construção civil para a preservação ambiental e busca por soluções às ocupações irregulares.

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz, pontuou a necessidade de integração dos poderes públicos nas investigações. "O combate à grilagem é fundamental para garantir a segurança jurídica e ambiental do Distrito Federal. É nosso dever trabalhar em conjunto para combater as irregularidades e assegurar um futuro sustentável", afirmou.

Gutemberg Gomes, secretário de Meio Ambiente do DF, e Marcelo Vaz, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, também estiveram presentes, além de Rôney Nemer, presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Durante o debate, Nemer destacou a importância de identificar e diferenciar produtores rurais de grileiros para as próximos passos investigativos. “Não somos contra o produtor rural, mas contra os grileiros. Reduzimos as taxas para que o produtor continue atuando aqui e ajudando a preservar o meio ambiente”, afirmou.

A programação do evento contou com três mesas de debate, sendo a primeira delas composta por figuras importantes como o desembargador Renato Scussel, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que preside a Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Ele destacou o papel do Judiciário em garantir a regularização fundiária e evitar a proliferação de ocupações ilegais.