Homem é preso com 20 mil arquivos de pornografia infantil em Taguatinga

Um homem de 59 anos foi preso com 20 mil arquivos de pornografia infantil no computador que estava na casa dele em Taguatinga. Ele foi detido no âmbito da Operação Terabyte, que investiga o compartilhamento de imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o país.

Até o momento, foram cumpridos 141 mandados de busca e apreensão em 23 unidades da Federação. Ao todo, 56 pessoas foram presas em flagrante, sendo três delas no Distrito Federal.

Leia também: Megaoperação da PF prende suspeitos de abuso sexual infantil em todo o país

No Recanto das Emas, um homem de 39 anos foi preso com 300 arquivos de pornografia infantil e no Cruzeiro, outro de 38 anos foi detido com 5 mil arquivos com as imagens ilegais.

Um total de 720 policiais federais estão mobilizados nas ruas do país. As investigações contaram com apoio de uma agência de fiscalização interna da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.



























Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br

ta