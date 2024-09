Inmet prevê pequena possibilidade de chuva para o fim de semana no DF

Há 155 dias consecutivos sem chuvas, o Distrito Federal permanece quente e seco nesta quarta-feira (25/9). Pela madrugada, os termômetros registraram mínima de 17°C. À tarde, a temperatura deve alcançar a marca de 35°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica claro e ensolarado ao longo do dia, com a umidade variando entre 60% e 15%. Os ventos variam de fracos a moderados.

O alerta laranja, que indica perigo potencial à saúde devido à seca, continua ativo. Por isso, é importante atentar-se à ingestão contínua de líquidos, ao uso do protetor solar e à prática de exercícios físicos em lugares fechados e ventilados.

Cadê a chuva?

Este ano é, até agora, o segundo mais seco da história; o recorde é de 1963, com 163 dias. Cleber Souza, meteorologista do Inmet, informou que os modelos apontam, nesta quarta-feira, pequena possibilidade de chuvas para este fim de semana. "É uma possibilidade pequena. Ainda que chova, será passageira e de fraca intensidade, não sendo suficiente para mudar, efetivamente, a atual situação, apenas aliviando um pouco o calor e melhorando a qualidade do ar", disse.