Catedral passa por limpeza de vitrais para receber festa da Padroeira

A pouco mais de uma semana para o começo das festividades em honra à Nossa Senhora Aparecida, a Catedral Metropolitana de Brasília finaliza os serviços de manutenção e limpeza dos vidros externos. Nesta quarta-feira (25/9), com técnicas de rapel, funcionários da Vithel Engenharia fizeram mais uma etapa da limpeza.









As festividades da Padroeira começarão na próxima quinta-feira (3/10) e contará com uma programação especial. Na data, que marca o início do novenário rumo ao dia 12 de outubro, será realizada a cerimônia da conclusão da manutenção e limpeza nos vidros externos, a reativação dos sinos e a entrega do certificado de Empresa Amiga da Catedral para o Instituto Cultural Vale (leia Programação).

Ao longo de quase um mês, o templo contou com serviços sofisticados para a melhoria na estrutura: manutenção nas juntas de vedação do sistema de pele de vidro da área externa, para evitar infiltrações no período chuvoso; troca de alguns módulos de vidro que estão danificados e limpeza.

Programação

A Festa de Nossa Senhora começará em 3 de outubro, às 17h, na Catedral Metropolitana de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, com participação do pároco, padre Agenor Vieira, do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e de outras autoridades civis e religiosas.

Todas essas melhorias fazem parte do Projeto Catedral 60 anos, cuja primeira ação foi a reforma dos sinos, financiada com o apoio da embaixada de Taiwan. Na sequência, os ajustes nos vidros externos, a impermeabilização para o retorno do espelho d’água e a renovação do sistema de iluminação. No total, deverão ser investidos R$ 54 milhões oriundos de apoios de benfeitores que a catedral tem buscado reunir em torno do projeto de renovação.