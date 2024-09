Rede Sarah promove corrida com presença de atletas olímpicos e paralímpicos

A rede de hospitais Sarah promove, neste sábado (28/9), a 1ª Corrida e Caminhada da Rede Sarah, que vai contar com a participação de atletas olímpicos e paralímpicos que já foram pacientes da instituição. O evento, que celebra o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, comemorado em 11 de outubro, tem largada marcada para às 17h no Teatro Nacional. A iniciativa é gratuita e aberta ao público.

Estão confirmados os atletas paralímpicos Aline Furtado de Oliveira e Ariosvaldo Fernandes da Silva, o Parré, bronze na categoria 100 metros rasos em cadeira de rodas, que participaram das Paralimpíadas de Paris 2024. Jade Lanai Oliveira Moreira, campeã do US Open Júnior em tênis em cadeira de rodas em 2022, e a tenista e atleta de tiro com arco Rejane Silva, que esteve nas Paralimpíadas do Rio 2016 e Tóquio 2020, também estão confirmadas.

O brasiliense Caio Bonfim, prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris, também é um dos confirmados e vai comandar o aquecimento antes do início da corrida. Marchador é paciente da rede desde os dois anos de idade. Com várias complicações na infância decorrentes de uma meningite, duas pneumonias e problemas ósseos, Bonfim teve que passar por cirurgia aos três anos para alinhar as pernas.

Percurso

A 1ª Corrida e Caminhada da Rede Sarah vai contar com dois percursos, um de 3km e um de 6km, que vai dar duas voltas na Esplanada dos Ministérios. Os participantes saem do Teatro Nacional e seguem pela Via S1 até a altura do Palácio do Itamaraty, onde vão dar a volta pelo outro lado da Esplanada para retornar ao ponto inicial.