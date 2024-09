Inmet emite alerta vermelho para altas temperaturas e clima seco no DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para altas temperaturas no Distrito Federal. A previsão é que a capital fique 5°C acima da média do mês (que, para setembro, é 29°C). Além disso, a umidade deve ficar entre 14% e 15%. O alerta está previsto para os próximos cinco dias.

De acordo com o Inmet, as chuvas podem chegar a alguns pontos do DF no sábado (28/9) e domingo (29/9), mas o tempo só terá características para as precipitações no final de outubro e início de novembro. Nesta quinta-feira (28/9), Brasília chega a 156 dias seguidos sem chuva. Este é o segundo ano mais seco da história, perdendo apenas para 1963, quando ficaram 163 dias.

Os maiores perigos relacionados ao calor extremo e à baixa umidade são a desidratação, que pode evoluir para tontura, fraqueza, mal-estar e síncope — perda de consciência transitória e súbita. Por isso, manter a hidratação é essencial, de acordo com Leonardo Ferreira, clínico geral do Hospital Santa Lúcia Sul. “Nesses períodos, as doenças respiratórias se tornam muito frequentes pela baixa umidade e calor, mas as infecções intestinais também costumam aparecer”, destacou.

“Hidratar-se adequadamente não basta. Não se deve beber muito líquido de uma só vez, mas manter uma hidratação constante. Preferir alimentos leves como frutas e legumes, especialmente frutas que tenham muita água, como melão, melancia, abacaxi, pera e outras”, recomenda o especialista.

Além disso, Leonardo pede para evitar atividades físicas de moderada e alta intensidade. “Assim como evitá-las nos momentos mais quentes do dia! Se for se exercitar, prefira o início e o final do dia, sempre em ambientes abertos e com boa ventilação. No caso de se exercitar, não esquecer de aumentar a ingestão hídrica”, finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes