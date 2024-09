Filhote de cachorro-do-mato é resgatado em buraco após fugir de incêndio

Na tarde de quarta-feira (25/9), um filhote de cachorro-do-mato foi encontrado por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA), após receberem a informação via 190. O animal caiu em um buraco, de cerca de 3 metros de profundidade, ao fugir de um incêndio no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia.

Segundo a corporação, o cachorro-do-mato provavelmente estava fugindo das queimadas na região, visto que os policiais avistaram focos de incêndio próximos à área. Ele foi encaminhado ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus).

Ao Correio, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), responsável pelo Hfaus, informou que foi realizada uma radiografia no animal, nesta quinta (26/9). O exame constatou que ele está com fratura na coluna, mas passou por avaliação ortopédica e vai necessitar de cirurgia.

"Está com ausência de dor superficial e profunda, então, a chance de voltar a andar é pequena, mas iremos tentar, encaminhando-o para a reabilitação. Por hora, não há risco de vida", disse o Ibram. Confira o vídeo do resgate: