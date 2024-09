Veículos do leilão do Detran-DF podem ser examinados até amanhã (27)

Entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai realizar o quinto leilão do ano de veículos recolhidos ao depósito da autarquia em operações de fiscalização de trânsito. São 404 veículos conservados e 387 em lotes de sucata. Os automóveis podem ser examinados até amanhã (27/9), das 8h30 às 17h30, no Pátio da Flexleilões, no STRC Sul Trecho 02, Conjunto B, Lote 02/03.

Os veículos classificados como sucata são destinados apenas a empresas do ramo de peças usadas, devidamente cadastradas junto ao órgão de trânsito. No caso dos veículos aptos a circular, eles podem ser adquiridos por qualquer pessoa física ou jurídica.

Para as motos, os lances iniciais variam de R$ 400 a R$ 2.000. Já os automóveis aptos a circular, o valor é de R$ 1.000 a R$ 10.500. Os lotes de sucata têm lances iniciais que variam de R$ 2.600 a R$ 12.400.

Cadastro

O leilão será realizado de forma on-line, no site da Flexleilões. Para participar, é necessário efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, com envio dos documentos exigidos até amanhã (26).

Evite golpes! Fique atento e confira o edital com as regras do Leilão 05/2024 e o catálogo com os veículos a serem leiloados, ambos disponíveis no site do leiloeiro e do Detran-DF.

*Com informações do Detran-DF