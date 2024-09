Bebê de 1 ano é salvo após 11 minutos de procedimento de reanimação

Bombeiros do DF atuaram no socorro - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um bebê de 1 ano sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de se afogar. Militares do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) se deslocaram até a Unidade Básica de Saúde (UBS) para onde a criança foi levada, no povoado de Marajó, em Goiás, e prestou os primeiros socorros.

A corporação não soube informar o local do afogamento do bebê. O socorro do CBMDF foi até a região com uma viatura de salvamento, uma unidade de emergência médica e uma aeronave de resgate aéreo.

Chegando ao local, os bombeiros encontraram a vítima em protocolo de reanimação cardiopulmonar sendo realizado pela equipe médica da unidade de saúde e, após 11 minutos de procedimento, teve os sinais vitais restabelecidos. O bebê foi entubado e estabilizado. Depois, foi transferido ao Hospital de Base.

