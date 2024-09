Zebrinha chega a Taguatinga com duas linhas nesta segunda-feira (30/9)

Miniônibus tipo zebrinha vão operar com 28 viagens diárias, de segunda a sexta-feira, em Águas Claras - (crédito: Divulgação/Semob)

Taguatinga passa a contar, a partir desta segunda-feira (30/9), com o serviço de transporte de vizinhança. Serão duas linhas com os ônibus vermelhos com listras brancas chamados de Zebrinha: 0.355 e 355.1. A operação terá 44 viagens por dia.

Os miniônibus são equipados com ar-condicionado, oferecendo mais conforto aos usuários em suas viagens. Ao todo, serão cinco veículos novos, sendo dois na linha 0.355 e três na linha 355.1.

A linha 0.355 faz o percurso circular saindo da Rodoviária de Taguatinga Sul, passando pela via Samdu, QNG, Avenida Comercial Norte e Sul e retornando para ao local de origem. Com o Zebrinha, serão 20 viagens por dia, de segunda a sexta-feira. A tarifa é de R$ 2,70.

A linha circular 355.1 terá 24 viagens de segunda a sexta-feira, também com tarifa de R$2,70. O percurso começa na Rodoviária de Taguatinga Sul, passa pela QNG, QNL (via LJ2), Via M3 (HRC) e retorna à rodoviária.

Confira os novos horários:

• Linha 0.355

5h50, 6h20, 7h10, 7h55, 8h35, 9h25, 10h, 10h45, 11h25, 12h20, 13h, 13h50, 14h26, 15h15, 15h52, 16h37, 17h22, 18h07, 18h52, 19h37

• Linha 355.1

5h40, 6h, 6h40, 7h35, 8h10, 8h50, 9h39, 10h12, 10h52, 11h36, 12h10, 12h50, 13h30, 14h50, 15h30, 16h11, 16h52, 17h33, 18h14, 18h55, 19h36, 20h17, 20h50, 22h20

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade

