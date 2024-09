Mulheres são presas com 43 tabletes de maconha em ônibus de viagem no DF

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PCDF) e a Polícia Militar (PMDF) resultou na prisão de duas mulheres suspeitas de transportar 43 tabletes de maconha e skunk, na tarde deste domingo (29/9). As drogas estavam guardadas em duas malas, no bagageiro de um ônibus de viagem que seguia para o estado do Piauí.



O coletivo partiu de Brasília com destino ao Piauí, e, segundo a polícia, parte das drogas transportadas pelas autoras seria comercializada no DF, enquanto o restante seria vendido no estado nordestino. De posse dessas informações, policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) e do 13º Batalhão da PM interceptaram o ônibus na rodoviária de Sobradinho.

Durante o procedimento de revista, as equipes encontraram 21 tabletes de maconha, com cerca de 1 kg cada, em uma das malas. Na segunda bagagem, estavam guardados mais 9 tabletes de maconha e 13 de skunk. As duas suspeitas foram presas e autuadas por tráfico de drogas.