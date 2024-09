Mulher fica ferida após cair de paraquedas na Esplanada dos Ministérios

Uma mulher de 50 anos ficou ferida após sofrer uma queda de paraquedas neste domingo (29/9), no gramado central da Esplanada dos Ministérios. Um homem que estava com ela não sofreu lesões.

Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atenderam a ocorrência por volta das 8h40. Ao chegarem ao local, encontraram as duas vítimas no solo. A mulher apresentava uma fratura no tornozelo esquerdo e se queixava de dores no tórax. Ela foi encaminhada ao Hospital de Base.

O homem, por sua vez, não se feriu e recusou a transferência para o hospital. A corporação não soube informar a dinâmica do acidente.