Suspeito de matar namorada com tiro no peito é preso em Taguatinga

O suspeito de matar a namorada com um tiro no peito na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires - (crédito: PCDF/Divulgação)

O suspeito de matar a namorada com um tiro no peito na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires, Franco William de Lima Macedo,32, foi preso na noite desta segunda-feira (30/9), em Taguatinga. Com ele foi encontrada a arma do crime.

Segundo o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia, o casal teria discutido antes dos disparos. “Após a briga, ele informou ao pai que havia disparado acidentalmente contra a namorada”, afirmou o delegado. O casal tem uma filha de quatro anos, que não presenciou o crime porque estava na escola no momento do assassinato

Ainda de acordo com Aguiar, o suspeito já tinha condenações por roubo e porte ilegal de arma. “Ele cumpria penas de quatro e dois anos por esses crimes”, detalhou. Franco William estava em regime domiciliar desde junho de 2023.



Este é o 15º caso de feminicídio registrado este ano no Distrito Federal, de acordo com o Painel do Feminicídio, da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF).





Saiba como pedir ajuda

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica:

- Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.



- Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).



E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br



WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher