Feminicídio: Homem é suspeito de matar namorada em Vicente Pires

Uma suspeita de feminicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (30/9), na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Franco William de Lima Macedo, 32, teria atirado contra a namorada e é considerado foragido da polícia.

De acordo com o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), o casal teria se envolvido em uma discussão antes do ocorrido. "Após a briga, ele informou ao pai que havia disparado acidentalmente contra a namorada", relatou o delegado. O casal tem uma filha de quatro anos, que não presenciou o crime porque estava na escola no momento do assassinato.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito era condenado por crimes de roubo e porte ilegal de arma. “Respondia por um de quatro anos e o outro de dois anos”, detalhou. O suspeito estava em regime domiciliar desde de junho de 2023.



Até o fechamento desta reportagem, o suspeito do crime estava foragido. A Polícia Militar do Distrito Federal do Distrito Federal (PMDF) está atuando na captura.

Antecedentes

Franco William de Lima Macedo, acusado de assassinar a companheira em Vicente Pires, possui antecedentes criminais por roubo. Ele já foi condenado a quatro anos de prisão por um assalto ocorrido em 2022, na Colônia Agrícola Vicente Pires.

Segundo o inquérito policial, ele abordou uma mulher que estava em um carro, aproveitando-se de um momento de distração. O crime aconteceu quando a vítima e seu esposo pararam em uma distribuidora de bebidas. O marido da mulher deixou o veículo com a chave na ignição, momento em que Macedo se aproximou.



Armado com uma faca, ele entrou pela porta do motorista e ordenou à mulher, que estava no banco do passageiro, que saísse do veículo, dizendo repetidamente: "Desce, desce, desce". Após a mulher desembarcar, Macedo fugiu com o carro.



Um policial de folga que passava pelo local presenciou a situação e iniciou uma perseguição, acionando o apoio de uma viatura. Durante a fuga, Macedo retornou ao mesmo local onde havia roubado o veículo e tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos agentes.



Na delegacia, Macedo afirmou que "confundiu o seu carro com o da vítima", alegando que não havia ameaçado ninguém. Ele também disse estar sob efeito de cocaína no momento do crime e questionou sua sanidade mental. Apesar da defesa, foi condenado pelo roubo.

Saiba como pedir ajuda

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica:



- Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

- Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

- Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.



Saiba Mais Cidades DF Dois incêndios em Sobradinho assustam moradores da região. Veja vídeo

Dois incêndios em Sobradinho assustam moradores da região. Veja vídeo Cidades DF GDF vai criar um espaço para pernoite de pessoas em situação de rua

GDF vai criar um espaço para pernoite de pessoas em situação de rua Cidades DF Obituário: 41 funerais no DF e Entorno nesta segunda; veja lista