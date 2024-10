Justificativa de voto no DF: eleitores terão 11 pontos disponíveis

Os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral nos dias das eleições municipais poderão justificar o voto em 11 pontos distribuídos pelo Distrito Federal, nos dias 6 e 27 de outubro.

A medida beneficiará tanto as pessoas que estiverem de passagem pelo Distrito Federal no fim de semana das eleições para prefeitos e vereadores em todo o Brasil, quanto aquelas que residem na capital federal, mas ainda não transferiram seu título de eleitor.



O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) orienta que esses eleitores façam a justificativa de forma simples e prática por meio do aplicativo e-Título, disponível para os sistemas iOS e Android. Entretanto, o aplicativo deve ser baixado no celular até os sábados que antecedem a votação do primeiro e segundo turnos, nos dias 5 e 26 de outubro, respectivamente. A justificativa da ausência só poderá ser realizada nos dias de eleição (6 e 27 de outubro), das 8h às 17h.



Veja os locais:

- Rodoviária Interestadual

SMAS, Trecho 4, conjunto 5/6 - Asa Sul

- Escola Salesiana de Brasília

SHIGS 702 BL. A - Asa Sul

- Escola Classe 01

Quadra 26 Cj G AE 01 – Paranoá

- Escola Classe 206 de Santa Maria

CL 206 lote 1C - Santa Maria

- Centro de Ensino Santa Rita de Cássia

Área Especial Quadra 9 – Sobradinho

- Centro de Ensino Fundamental 404

QS 404 - AE 01 Samambaia Norte

- CONIC

SDS BLOCOS A/J N° 44

- Uniplan

Av. Pau Brasil, 02 - S/N - Águas Claras, Brasília – DF

- CED Stella Maris

St. Central Área Especial para Igreja Católica s/n Parte B – Taguatinga

- Aeroporto Internacional de Brasília

Lago Sul

- Fundação Bradesco

QNN 28 Área Especial L - Ceilândia Sul/DF