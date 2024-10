Eleições municipais: políticos do DF intensificam apoios nas cidades do Entorno

A relação cada vez mais próxima entre o Distrito Federal e as cidades do Entorno faz com que, em época de campanha para as eleições municipais, parlamentares da bancada federal da capital do país anunciem apoios e alianças, na tentativa de eleger candidatos a prefeito(a) e vereador(a) desses locais para fortalecer partidos e coligações. Faltando menos de uma semana para o pleito, a reportagem do Correio ouviu senadores, deputados federais do DF, além de representantes do governo local, para saber como eles estão atuando nos bastidores das campanhas.

Alguns tiraram fotos para materiais de campanha, enquanto outros participaram de comícios. Há também quem decidiu não se envolver com as candidaturas. A cientista política pela Universidade de Brasília (UnB) Noemi Araújo considera a participação direta dos parlamentares como algo natural, por causa da proximidade geográfica entre o DF e o Entorno.

Ibaneis Rocha (MDB)

O governador do DF afirmou que tem preferido não se envolver diretamente nas eleições municipais, apesar dos convites recebidos de políticos aliados. Segundo Ibaneis Rocha, a tarefa foi delegada à vice-governadora Celina Leão (PP). A atuação é para fortalecer a base aliada e ajudar na eleição de candidatos alinhados ao Palácio do Buriti, se utilizando da boa popularidade do governo na região do Entorno e sua forte ligação com a família Bolsonaro, de acordo com o chefe do Executivo local.

Damares Alves (Republicanos)

A senadora Damares Alves ressaltou que seu apoio aos candidatos que estão concorrendo nas cidades do Entorno foi definido em conjunto com o partido Republicanos. "Gravei vídeos e tirei fotos com alguns candidatos, que foram utilizados em materiais de campanha. Além disso, participei de alguns eventos nessa reta final", comentou a parlamentar.

Izalci Lucas (PL)

O senador tem participado de várias campanhas municipais no Entorno. No último fim de semana, por exemplo, o parlamentar esteve em Cristalina e Formosa. Para a última semana na corrida eleitoral, a agenda prevê comícios em Padre Bernardo (GO). "Com políticos na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), a capital do país também ganha (com essa aproximação). Afinal, por sermos integrados, tudo que acontece no Entorno, reflete aqui", avaliou Izalci.

Alberto Fraga (PL)

O deputado federal diz estar acompanhando todo o processo das campanhas eleitorais. Mas não se pronunciou sobre apoio a qualquer candidato. Destacou à reportagem que seu desejo é por eleições que ocorram da melhor forma possível.

Bia Kicis (PL)

A deputada disse que está apoiando candidatos do Entorno que demonstraram alinhamento com as pautas da direita e tem "disposição e condições para fazer a diferença". Bia Kicis afirmou que foi, pessoalmente, a algumas dessas cidades e gravou vídeos de apoio a concorrentes ao cargo de prefeito(a) e vereador(a). Nesta última semana, porém, a parlamentar disse que vai concentrar esforços nas campanhas de outras partes do Brasil, como João Pessoa e São Paulo.

Fred Linhares (Republicanos)

O deputado afirmou que está indo a comícios e gravando vídeos com os postulantes. "Estou aqui para apoiar, de verdade, os candidatos do Entorno. Eles são a chave para trazer melhorias, especialmente na saúde, que é o que mais estamos focando nos encontros", observou.

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos)

O parlamentar disse que, nesta reta final de campanhas, está empenhado em eleger os prefeitos e vereadores que seu partido está apoiando. "Estou extremamente focado em algumas cidades do Entorno. Intensifiquei minha presença nesses locais, gravando vídeos em apoio aos candidatos e participando ativamente de eventos políticos", comentou. A expectativa é eleger o maior número possível de prefeitos e vereadores que o Republicanos está apoiando, segundo Julio Cesar.

Reginaldo Veras (PV)

O deputado tem se envolvido, ainda que de forma limitada, nas eleições municipais deste ano, especialmente em Padre Bernardo. "Fora isso, em outros municípios, alguns vereadores e pessoas que conheço, principalmente do partido, me procuraram. Tivemos algumas conversas, dei algumas dicas e gravei vídeos de apoio, mas minha participação se restringiu a isso", explicou o parlamentar.

Rafael Prudente (MDB)

Rafael Prudente disse que não participou das campanhas. Segundo ele, o não envolvimento ocorreu pois, como deputado do Distrito Federal, ele não pode ajudar outras cidades. "Espero que as eleições, nessas cidades decorram com transparência e que os melhores nomes para o desenvolvimento desses municípios ganhem", ressaltou.

























Aproximação natural (Noemi Araújo, cientista política pela UnB)

A participação direta de parlamentares do DF nas campanhas das cidades do Entorno é natural, tendo em vista que moradores da Periferia Metropolitana de Brasília (PMB) utilizam serviços de saúde, educação e trabalham no DF. Entendo que pode sim ser benéfica, tendo em vista que pode ajudar a promover a integração entre as demandas regionais e as políticas públicas de âmbito federal, especialmente considerando a proximidade geográfica e a interdependência econômica.

No entanto, é necessário mitigar a centralização excessiva do poder político nas mãos de figuras tradicionais visto que tende a enfraquecer a representatividade local e criar uma relação de dependência, prejudicando o desenvolvimento de lideranças autônomas no Entorno, principalmente quando nos referimos às mulheres, jovens e pessoas negras. Portanto, a interferência pode ser saudável se equilibrada, respeitando as particularidades locais e promovendo um diálogo construtivo e democrático.