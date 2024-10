Projeto Vem brincar comigo promove dia de arrecadações em frente ao Buriti

O Governo do Distrito Federal, em parceria com a Chefia-Executiva de Políticas Sociais, realizou uma grande arrecadação de brinquedos nesta quinta-feira (3/10), em frente ao Palácio do Buriti. Essa é a quinta edição da campanha "Vem Brincar Comigo", idealizada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, que visa arrecadar brinquedos para serem distribuídos a crianças em situação de vulnerabilidade social.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, enalteceu a importância da iniciativa e a mobilização de toda a administração pública. "Essa campanha, liderada pela Mayara, envolve todo o Distrito Federal. São mais de duas mil crianças que serão beneficiadas. Agradecemos a todos que participaram, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil, e toda a população que entende a importância de campanhas como essa", afirmou.

Mayara Noronha Rocha também ressaltou o papel transformador do projeto. "Brincadeira de criança é coisa séria. É na fase infantil que preparamos para a vida adulta. O brinquedo não é apenas um objeto, ele carrega memórias afetivas e fortalece os vínculos familiares. Através do brinquedo, as crianças desenvolvem habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Muitas delas nunca ganharam um presente. Por isso, um simples brinquedo pode marcar suas vidas para sempre", destacou a primeira-dama.

Segundo a idealizadora, este é um movimento de toda a sociedade, que tem uma função essencial para os beneficiados do projeto. "O brinquedo não é uma política pública, mas sim um gesto de solidariedade que toca o coração dessas crianças e de suas famílias. Quando falamos de crianças em situação de vulnerabilidade, estamos falando de quem mais precisa de acolhimento, carinho e esperança. A nossa missão é justamente essa: levar não só o brinquedo, mas também um momento de felicidade e interação", disse.

A iniciativa começou no dia 20 de setembro e vai se estender até o dia 10 de outubro. Durante a ação, brinquedos novos ou usados em bom estado podem ser doados nos pontos de coleta espalhados em órgãos do GDF e batalhões do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Nas últimas quatro edições do projeto, a campanha arrecadou e distribuiu 95 mil brinquedos.

Segundo a Chefia-Executiva de Políticas Sociais expectativa é que milhares de crianças em situação de vulnerabilidade sejam beneficiadas. De acordo com pasta, o envolvimento da população e da sociedade civil é essencial para que mais regiões do Distrito Federal sejam alcançadas, levando alegria e esperança para quem mais precisa.