Preso em flagrante autor de roubo em casa de ex-deputado

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (2/10) por roubo na residência do ex-deputado distrital Rogério Ulysses, em São Sebastião. O crime ocorreu na noite de terça-feira (1/10), quando o homem entrou na casa do ex-parlamentar, ameaçou a esposa e os filhos dele com uma faca e exigiu a entrega de celulares e outros objetos. Menos de 24 horas depois do crime, o autor foi localizado por agentes da Seção de Roubos da 30ª Delegacia de Polícia enquanto andava pelas ruas de São Sebastião.

Segundo a polícia, o homem, identificado como A.S.C, se encontrava em situação de rua. Ao ser detido, a polícia constatou que ele contava com um mandado de prisão pendente de cumprimento, expedido pela Vara de Execuções Penais do DF por ser condenado pela prática de roubos e furtos.

De acordo com a ocorrência registrada, o homem estava dentro da casa quando foi surpreendido com a chegada da família. A partir daí, passou a ameaçá-los com arma branca. O autor levou consigo os celulares e objetos, mas estes não foram encontrados em posse dele quando foi preso em flagrante. Segundo a polícia, diligências para encontrar os objetos subtraídos terão continuidade.

O autor foi encaminhado à 30ª DP e, posteriormente, será escoltado para a carceragem da PCDF, onde passará por audiência de custódia.