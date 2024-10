Candidatos do Entorno gastaram R$ 1,4 milhão com advogados na campanha

Ao longo da campanha eleitoral deste ano, os candidatos às prefeituras dos 11 municípios da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal gastaram R$ 1,4 milhão com serviços advocatícios. Os dados são de um levantamento feito pelo Correio junto ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As informações mostram o que foi pago aos profissionais de Direito desde agosto até 2 de outubro. Essas contratações, geralmente, servem para cuidar de ações relativas a pedidos de direito de resposta contra adversários políticos, investigações eleitorais, registros de candidaturas, entre outras.

O Correio analisou as 41 declarações de candidatos. Ao todo, os que disputam a chefia do Executivo local dos 11 municípios — Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás — contrataram 27 escritórios de advocacia. Apenas os três postulantes da prefeitura de Novo Gama não gastaram nada com essa finalidade.

Em contraste, três dos cinco candidatos à prefeitura de Valparaíso de Goiás desembolsaram R$ 330,2 mil. Em segundo lugar, quatro dos cinco candidatos de Formosa gastaram R$ 300 mil com defensores, enquanto, em Águas Lindas de Goiás, quatro dos cinco, também, destiram R$ 228 mil em serviços jurídicos.

Ranking

Águas Lindas de Goiás - R$ 107 mil (quatro dos cinco candidatos gastaram com advogados);

Luziânia - R$ 230 mil (dois dos quatro candidatos gastaram com advogados);

Valparaíso de Goiás - R$ 330,2 mil (três dos cinco candidatos gastaram com advogados);

Cidade Ocidental - R$ 53 mil (dois dos três candidatos gastaram com advogados);

Cocalzinho de Goiás - R$ 32 mil (os dois candidatos gastaram com advogados);

Cristalina - R$ 157 mil (um dos dois candidatos gastaram com advogados);

Formosa - R$ 300 mil (quatro dos cinco candidatos gastaram com advogados);

Novo Gama - R$ 0 (nenhum dos três candidatos gastaram com advogados);

Padre Bernardo - R$ 36,3 mil (os três candidatos gastaram com advogados);

Planaltina de Goiás - R$ 228,6 mil (quatro dos cinco candidatos gastaram com advogados);

Santo Antônio do Descoberto - R$ 25 mil (dois dos quatro candidatos gastaram com advogados);