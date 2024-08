IBGE reconhece 11 municípios do Entorno do DF como Região Metropolitana

Mapa da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal, reconhecida pelo IBGE em 2024 - (crédito: Reprodução/Governo de Goiás/Instituto Mauro Borges)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que criou uma nova Região Metropolitana que engloba o Entorno do Distrito Federal. Ao todo, 11 municípios de Goiás integram a lista. A publicação foi feita nesta na terça-feira (20/8).

De acordo com o IBGE, as Regiões Metropolitanas e as Aglomerações Urbanas são recortes instituídos por lei complementar estadual por determinação da Constituição Federal de 1988. O objetivo delas são integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

"A Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal, em Goiás, foi criada, pois não existia anteriormente como recorte legal", explica o geógrafo Paulo Wagner.

Veja a listas de municípios

O IBGE determinou que 11 cidades de Goiás integrem a Região Metropolitana do Entorno do DF. São elas:

Águas Lindas de Goiás

Cidade Ocidental

Cocalzinho de Goiás

Cristalina

Formosa

Luziânia

Novo Gama

Padre Bernardo

Planaltina de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

Valparaíso de Goiás

Outras Regiões Metropolitanas

A atualização divulgada pelo IBGE também incorporou a Região Metropolitana da Grande Pedreiras, no Maranhão, como um dos recortes metropolitanos do estado; e o município de Barcarena, no Pará, foi à Região Metropolitana de Belém (PA).

Ao todo, o Brasil tem 77 regiões metropolitanas. Os estados com maiores números são Santa Catarina (14), seguido pela Paraíba (12) e São Paulo (9). Ainda de acordo com o IBGE, apenas dois estados do país têm territórios organizados em Aglomerações Urbanas, uma no estado de São Paulo e duas no Rio Grande do Sul.