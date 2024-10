DF registra o dia mais quente do ano

A capital bateu o recorde de dia mais quente do ano ontem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na região do Gama chegou a 37,5ºC, com umidade em torno de 15%. O recorde anterior havia sido registrado no dia 3 de outubro, quando a temperatura atingiu 36,8ºC na região de Águas Emendadas, em Planaltina.

Para hoje, a previsão é que o calor persista, com temperatura máxima de 35ºC e umidade de 15%. A capital também completa 166 dias sem chuva, superando a marca histórica de 1963, quando a cidade enfrentou 163 dias de seca. A expectativa é que a chuva apareça entre quarta e quinta-feira desta semana.

O sábado escaldante atraiu os brasilienses em busca de diversão e refresco na orla do Lago Paranoá. Enquanto isso, na Praça do Cruzeiro, as pessoas aproveitaram o tempo ao ar livre para saborear um caldo de cana e passear com seus cachorros.

Ronelson Robson Aguiar, proprietário de um trailer que vende pastéis, refrigerantes, caldo de cana e água de coco, percebeu um aumento na demanda por bebidas geladas. "Tem feito muito calor e minha água de coco acabou rapidinho hoje (ontem)", contou, com um sorriso. "Estou tomando cerca de 2 a 3 banhos por dia para enfrentar essa onda de calor", revelou.

A paulista Gislene Santos, que mora em Brasília há um ano e meio, relatou que nunca tinha visto um dia tão quente. "Hoje fiz algo inusitado, fui ao clube pegar uma piscina porque não estava aguentando. Essa semana tem sido insuportável de tanto calor. Para dormir, só com o ar-condicionado no modo turbo", afirmou.

Passeando com seu cachorro, Nicole Lima decidiu levar Chewie para um momento de ar fresco e contato com a natureza. "Estou sempre em busca de sucos refrescantes e picolés. Com ele (Chewie), eu coloco um cobertor gelado no chão e baldes na frente do ventilador e do umidificador. Procuro fazer atividades ao ar livre, porque, como ele é peludo, ficar só dentro de casa gera ainda mais calor", detalhou a tutora.