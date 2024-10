Distrito Federal tem o dia mais quente do ano com 37,5º C

A capital bateu o recorde de dia mais quente do ano neste sábado (5/10). De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na região do Gama chegou a 37,5ºC, com umidade em torno de 15%. O recorde anterior havia sido registrado no dia 3 de outubro, quando a temperatura atingiu 36,8ºC na região de Águas Emendadas, em Planaltina.



Para o domingo (6/10), a previsão do órgão é que o calor persista, com temperatura máxima de 35ºC e umidade de 15%. A capital também completa neste domingo 166 dias sem chuva, superando a marca histórica de 1963, quando a cidade enfrentou 163 dias sem precipitações. A expectativa é que a chuva apareça entre quarta e quinta-feira desta semana.













Cuidados

De acordo com a Defesa Civil, a exposição ao calor extremo pode causar sintomas graves quando a temperatura corporal ultrapassa os 40º C, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o organismo não consiga se resfriar. "A pessoa acaba perdendo muita água, sais e nutrientes importantes para manutenção do equilíbrio do organismo", alerta.

Pessoas com maior risco de complicações e até de morte durante uma onda de calor são crianças, idosos e aquelas com condições crônicas que requerem medicação diária, conforme a Defesa Civil.