Simone Ribeiro, candidata do PL, é eleita prefeita de Formosa (GO)

Simone Ribeiro (PL) é a nova prefeita de Formosa (GO) com 41,44% dos votos. Com cinco candidatos na disputa pela Prefeitura, a Delegada Fernanda (PP) ficou na segunda colocação, com 29,42% dos votos, seguido de Décio do Ideal (Avante), com 26,35%. Delegado Yasser (PV) e Fábio Jr, o Águia (PSDB) tiveram 2,16% e 0,64%, respectivamente. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

Simone Ribeiro, 45, atua como psicóloga há mais de 12 anos. Sua participação na política teve início como vereadora. Se disponibilizou como candidata para a prefeitura de Formosa com a sinalização da população nas pesquisas. Veja candidatos que disputaram a corrida eleitoral na cidade.

Décio do Ideal

O empresário Décio do Ideal é candidato pelo Avante e representa a coligação “Eu Acredito em Formosa!”, formada pelos partidos Mobiliza, Agir, Avante, PSB e PRD. Com Roberta Brito como vice, o candidato é representado pelo número 70 na urna.

Delegada Fernanda

A delegada da Polícia Civil e vereadora Delegada Fernanda (PP) representa a coligação “Reage Formosa, a Mudança é Agora”, formada pelas siglas PP, União, PMB, PRTB, Republicanos, Podemos, Solidariedade, PDT e MDB. A chapa que tem

Delegado Yasser

Delegado Yasser (PV) é o representante da Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT, PC do B e PV). A vice é Neusa Dias (PT). Número do candidato na urna é 43.



Fábio Jr, O Águia



O radialista Fábio Jr (PSDB), O Águia, representa a Federação PSDB-Cidadania na disputa eleitoral. O número 45 representa a chapa formada também por Mara da Saúde.



Simone Ribeiro

A vereadora Simone Ribeiro (PL) é candidata da coligação União, Trabalho e Amor, que une PL, PSD e DC. O vice da chapa é Ramos Somar e o número na urna é o 22.



