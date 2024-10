Eleitores deixam para votar nos últimos minutos em Águas Lindas de Goiás

Com o fechamento dos locais de votação às 17h, alguns eleitores de Águas Lindas de Goiás deixaram para votar nos últimos minutos deste domingo (6/10). Muitos afirmaram que esperaram o calor dar uma trégua antes de sair de casa.

No Colégio Municipal Maria de Fátima Alves dos Santos, Carol Lopes, de 31 anos, foi votar acompanhada de sua filha Maria Isabelle, de 7 meses, faltando apenas 30 minutos para o encerramento. “Para mim, hoje foi um dos dias mais quentes, e por isso esperei o calor diminuir, já que tenho uma bebezinha”, contou.

Carol espera ver melhorias na cidade nos próximos quatro anos. “Saúde, principalmente, e também educação, mais e mais”, afirmou.

Alguns eleitores deixaram para entrar no colégio no último segundo e, infelizmente, não conseguiram exercer seu direito ao voto. Quem já estava dentro do local de votação antes do fechamento dos portões pôde votar normalmente.

Águas Lindas de Goiás, com 121.801 eleitores registrados distribuídos em 28 zonas eleitorais, apresentou filas extensas em diversas seções.

Candidatos

Os candidatos à prefeitura de Águas Lindas de Goiás são: Doutor Klaus Pazlhaço (PSOL), Dr. Lucas Antonietti (União), Juraci Tesoura de Ouro (PSD), Otávio Rodrigues (PODE) e Ribeiro do Tullio (PSDB).