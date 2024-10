Eleito em Valparaíso, Marcus Vinicius irá priorizar o transporte público

Novo prefeito de Valparaíso, Marcus Vinicius (MDB) foi eleito com mais de 60% dos votos. Ao Correio, o candidato que contou com o apoio do então prefeito Pabio Correia Lopes (MDB), prometeu priorizar a melhora do transporte público e do saneamento básico.



Segundo ele, as melhorias poderão ser vistas já nos primeiros 100 dias de governo. “O morador pode ter certeza que o nosso compromisso de colocar o novo transporte para rodar na cidade nos primeiros 100 dias de governo será cumprido”, garantiu.

“A nossa proposta é licitar o novo transporte público que vai trazer dignidade e bem-estar, um novo transporte público que realmente atenda o morador. É um projeto que já está pronto, são 15 linhas e 32 veículos que queremos colocar para funcionar, fazendo com que a população se sinta valorizada e tenha realmente condições de transitar dentro da cidade de forma mais digna”, detalhou.

De acordo com prefeito eleito, o novo sistema entrará em circulação por meio de em um contrato emergencial, para que, então, seja possível licitá-lo.

Outra prioridade estabelecida por Marcus será a melhoria do saneamento básico da região. “A gente sabe que o saneamento na cidade tem a obra de investimento de R$ 83 milhões, e a gente quer fazer com que essa obra esteja rodando já no primeiro ano de governo”, contou o prefeito.