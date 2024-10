Chuva marca noite em Águas Claras neste domingo (6/10); veja vídeo

A noite deste domingo (6/10) foi marcada por uma chuva “tímida” em Águas Claras. Depois de longo período marcado pelo calor e seca intensa, os respingos geram expectativas no brasiliense.



Morador do condomínio Atlântida I, Jefersson Melo afirmou que a chuva não conseguiu nem molhar o chão direito. “Acho que está tão quente que a chuva evapora antes mesmo de tocar no sono”, brincou. “Só o cheirinho de chuva”, acrescentou.



Veja:

Brazlândia

Moradores de Brazlândia também relataram uma chuva forte, mas breve, na noite deste domingo (6/10). Apesar do alívio na estiagem que já dura 166 dias na capital, a precipitação não trouxe alívio ao calor. A previsão do tempo indica pancadas mais significativas apenas a partir de terça-feira.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram a população celebrando a chuva. “A cada pingo de chuva em Brazlandia é alegrias da população da cidade e mais para os produtores e para a população de Brasília que dependem do fornecimento de água que a região proporciona a todas as população. Que Deus enviem com abundância e com a suas bênçãos”, escreveu um internauta.



“Só durou 3 minutos”, comentou outro usuário da Internet, ao relatar a precipitação não região norte de Brazlândia.



O policial civil Rodrigo Barcelos afirmou que choveu forte na Região Administrativa. O suficiente para deixar o chão encharcado e aliviar os efeitos da baixa umidade, que chegou a 15% em Brasília neste domingo.



Brazlândia é conhecida pela agricultura. Porém, o clima seco tem preocupado os produtores, que apostam na previsão de chuvas para planejar o início do plantio da novas safras.

Chuvas



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a possibilidade é de que as primeiras chuvas significativas comecem a cair a partir da próxima terça-feira (08). Neste domingo (6/10), os termômetros atingiram a máxima de 36,6 na capital. A umidade relativa do ar alcançou os 15%



O Distrito Federal bateu o recorde de dia mais quente do ano. A temperatura na região do Gama chegou a 37,5ºC, com umidade em torno de 15%. O recorde anterior havia sido registrado em 3 de outubro, quando a temperatura atingiu 36,8ºC na região de Águas Emendadas, em Planaltina.



A capital está há 166 dias sem precipitações, o que já é considerado o maior período de estiagem da história. Segundo o Inmet, algumas nuvens avistadas no céu apontam a melhora das condições para chuva, que ainda serão pontuais e isolada. O órgão alerta ainda para a possibilidade de granizo, raios e rajadas de vento que podem superar os 80km/h.