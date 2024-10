Santo Antônio do Descoberto (GO) elege primeira mulher para a Prefeitura

Jéssica do Premium faz discurso emocionado após anunciar vitória nas eleições de Santo Antônio do Descoberto - (crédito: Jéssica Andrade/Divulgação)

Jéssica do Premium (União) é eleita para a prefeitura do município de Santo Antônio do Descoberto (GO), neste domingo (06/10). A candidata recebeu 53,28% dos votos válidos (18.230 votos), seguida por Meiranny Reis (PP), que ficou com 43,56% (14.902) dos votos válidos.

Ao Correio, Jéssica agradeceu a confiança dos eleitores e afirmou que dedicará a vida para cuidar da cidade. “Eu tenho um chamado, que é cuidar do povo de Santo Antônio do Descoberto. Vou me dedicar 100% para isso. Já estou em busca de apoio e emendas para mudar a história do nosso município”, afirmou a eleita, emocionada com o apoio do público.

A eleição da primeira mulher para a prefeita do município foi comemorada pelos eleitores às 18h59, com 100% de apuração das seções totalizadas. A população se reuniu na Praça Princesa Isabel, no centro da cidade, para acompanhar a apuração ao vivo.

A prefeita eleita e o vice-prefeito eleito, Alexandre de Jesus (MDB-GO), chegaram ao local por volta das 19h10, acompanhados da família, inclusive do Marido de Jéssica, o deputado estadual André do Premium (Avante-GO). No local, recebeu uma oração do Pastor João Batista, da Igreja Assembleia de Deus Madureira.

Jéssica do Premium (União-GO) e Alexandre de Jesus (MDB-GO): prefeita e vice eleitos em Santo Antônio do Descoberto (foto: Jéssica Andrade/Divulgação)

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás, aproximadamente 8 mil pessoas se reuniram na praça Princesa Isabel após o encerramento da apuração, entre eleitores e apoiadores, para celebrar o resultado.

Após o discurso dos eleitos, a multidão se organizou em uma carreata rumo a outro ponto, para continuar a celebração. O trânsito ficou intenso no local.

A técnica de enfermagem Ana Clícia, de 47 anos, acompanhou a apuração ao lado do marido, Weverton Santos, 48, e do filho, Noah Benjamin, de 6 anos. “Estou muito feliz porque é a primeira vez que elegemos uma mulher. Nossa cidade precisa da atenção eficiente e cuidadosa de uma mulher”, celebrou a eleitora, ao relatar que esta também é a primeira vez em que a população se reúne para acompanhar a apuração ao vivo.

De acordo com os eleitores, o pleito foi marcado por tranquilidade e clima familiar. O eleitor Flávio Rodrigues, 50 anos, também acompanhou a apuração ao vivo, ao lado da esposa e das duas filhas e comentou sobre a rapidez para votar. “Não fiquei nem 10 minutos na fila. Em alguns pontos, você encontrava muitos santinhos no chão. Mas foi a eleição mais tranquila que já vi”, afirmou o motorista.

A técnica de enfermagem Clícia, o marido dela, Weverton e o filho Noah (foto: Jessica Andrade/Divulgação)

Primeira prefeita

Jéssica Aparecida Ribeiro Gomes, conhecida como Jéssica do Premium (União), é estreante na política e enfrentou, em 2024, o primeiro pleito. Ela afirma que se preparou preparou por mais de um ano para disputar a prefeitura de Santo Antônio do Descoberto.

A candidata eleita promete modernizar e dar transparência à gestão do município. Uma das propostas de Jessica é a criação de aplicativo de telefone para que a população acesse os serviços públicos.

“A ideia é possibilitar o agendamento de consultas em unidades básicas, a emissão de certidões municipais e a solicitação de trocas de lâmpadas ou reparos nas vias públicas” afirmou.