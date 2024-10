Corpo de jovem de 15 anos é localizado no Lago Paranoá

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou o corpo de um adolescente de 15 anos neste domingo (6/10), no Lago Paranoá, em Brasília. Foram realizados procedimentos de primeiros-socorros, mas não houve sucesso em ressuscitar a vítima.

Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o jovem foi localizado a cerca de 20 metros da margem, em uma profundidade de aproximadamente 6 metros. Ele se afogou no Lago Paranoá após praticar Stand Up paddle com a irmã e alguns amigos.

De acordo com informações do CBMDF, as pessoas que estavam com o jovem declararam que o rapaz estava desaparecido, porém, não sabiam o local correto onde ele teria sumido ou há quanto tempo sentiram sua ausência. Deste modo, os militares realizaram começaram as buscas no local mais utilizado pelos banhistas. Após cinco minutos de buscas, os bombeiros encontraram o corpo, que já apresentava sinais de rigidez cadavérica.

À Polícia Civil, a irmã da vítima disse que estava com o irmão no Lago praticando Stand Up paddle, cada um com uma prancha, quando o irmão disse que iria devolver a prancha dele. A irmã o acompanhou até perto do local em que as pranchas eram devolvidas. O irmão disse que ficaria ali nadando um pouco. A irmã voltou para perto do grupo de amigos. Depois de um tempo, ela oercebeu que não via mais o irmão e todos saíram da água para procurá-lo.

As causas do afogamento são investigadas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) preservou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil.