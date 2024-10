Criminosa aplica golpe de R$ 30 mil em atletas com deficiência

Atletas de um instituto de educação física do DF, voltado para pessoas com deficiência, denunciam que foram vítimas de um golpe. A suspeita é que uma mulher estaria se aproveitando do fato dos jovens serem PCDs para aliciá-los e roubar o dinheiro deles. O crime foi denunciado por familiares que procuraram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para prestar ocorrência.

De acordo com informações preliminares, a suspeita seria uma jovem de 23 anos. A criminosa teria conseguido entrar em um grupo de WhatsApp dos atletas e anotado os números para conversar com eles. A abordagem da mulher variava de aluno para aluno. Para alguns, ela oferecia emprego e dizia que precisava de dados pessoais para fazer um cadastro, a outros, declarava que queria namorar com os rapazes para conquistar a confiança deles.

Leia também: A Biblioteca Nacional de Brasília se reinventa e ganha o público jovem

Os rapazes praticam futebol no centro de treinamento duas vezes por dia. O professor deles descobriu os golpes, após vários alunos o procuraram para relatar que haviam sido abordados por uma garota. O profissional, então, marcou uma reunião com as famílias na última quarta-feira (2/10) e revelou o caso aos responsáveis. O caso está sob investigação da PCDF.