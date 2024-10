Dia das Crianças: Quituart terá evento gratuito, com brincadeiras e guloseimas

Tradicional ponto de encontro do Lago Norte terá dia dedicado às crianças - (crédito: Bruno Pimentel/ENCDF/D.A Press)

No sábado (12/10), Dia das Crianças, o polo gastronômico e cultural Quituart promove um evento gratuito voltado para os pequenos. Durante o período da tarde, serão realizadas oficinas e distribuídas guloseimas para as crianças.

Além disso, a programação conta com atividades como balão mania, boneco sensorial e pintura de rosto.

"Aproveitem o almoço com a família e divirtam-se com os pequenos", convida o local. O evento ocorre das 12h30 às 15h30, na Quituarta do Lago Norte - SHIN Ql 09/10, Canteiro Central.