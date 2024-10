Vias serão interditadas para eventos até sábado (19/10); confira

Vias do Gama, Eixo Monumental, orla da Ponte JK e Setor de Clubes Sul serão interditadas no decorrer desta semana para a realização de eventos esportivos e culturais. As equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) serão os responsáveis por realizar os bloqueios.

Aniversário do Gama

Demonstração visual das vias interditadas no Gama (foto: Divulgação/ Detran-DF)

A partir das 23h desta quinta-feira (10/10), no Gama, a equipe do Detran fará o fechamento dos acessos ao estacionamento do estádio Bezerrão. A via sofrerá a intervenção por causa do desfile cívico, em comemoração ao 64º aniversário do Região Administrativa. Já na Avenida dos Bombeiros, sentindo Brasília – Santa Maria, na altura do Centro Olímpico, um trecho da faixa à direita será interditado para o tráfego de veículos, podendo ser utilizada apenas para embarque e desembarque dos alunos.

O desfile cívico será realizado nesta sexta-feira (11/10), às 9h. Os participantes do evento se situarão no estacionamento do Centro Olímpico, de onde seguirão para o estacionamento do Bezerrão. O bloqueio parcial da Avenida dos Bombeiros ocorrerá até às 12h. Já o fechamento total na área do desfile está previsto até as 16h.

Parque de Saltos Brasil

Demonstração visual da via da Ponte JK interditada (foto: Divulgação/ Detran-DF)

De sexta-feira a domingo (13/10), os acessos à Orla da Ponte JK permanecerão fechados, devido ao evento do Parque de Saltos Brasil, competição internacional de high diving. Agentes do Detran-DF farão patrulhamento na região para controlar infrações e realizar as intervenções necessárias para garantir a segurança e a fluidez no trânsito.

Corrida Night Run

Demonstração visual da interdição no eixo monumental (foto: Divulgação/ Detran-DF)

Neste sábado (12/10), ocorrerá a Corrida Night Run que contará com percursos de 4 km, 8 km e 12 km, com largada e chegada em frente à Praça do Buriti. Para a realização do evento, as vias S1 e N1, do Eixo Monumental, serão interditadas pelo Detran.

Na via S1, no trecho entre a Praça do Cruzeiro e Centro de Convenções Ulysses Guimarães, as três faixas próximas ao canteiro central serão bloqueadas para o tráfego de veículos a partir das 17h30, destinadas aos participantes do evento.

Com a previsão de interdição até as 21h, na via N1 três faixas sserão bloqueadas da altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães até as proximidades da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). Tanto na S1 quanto na N1 três faixas de rolamento permanecerão livres para o trânsito de veículos. Na N1, o fluxo de veículos seguirá para o viaduto sobre a Epia.

Jogos Universitários Brasileiros

Demonstração visual da via do Setor de Clubes Sul em sentido único (foto: Divulgação/ Detran-DF)

A via SCES Trecho 2 ficará em sentido único durante a realização do evento Jogos Universitários Brasileiros, que vão até o dia 19 deste mês, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. O fluxo será da rotatória próxima ao Clube dos Bombeiros em direção a rotatória da SCES Trecho 3/2.

Durante a competição, os agentes do Detran-DF farão o fechamento da rotatória de acesso SCES Trecho 2 e das saídas dos estabelecimentos. O órgão também irá implantar sinalização para orientar os motoristas e impedir a ocorrência de estacionamento irregular. Equipes do Detran-DF e da Polícia Militar atuarão no local das 8h às 22h.

*Com informações do Detran-DF