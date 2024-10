Flona de Brasília será reaberta após um mês fechada devido a incêndios

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) decidiu, na noite desta quinta-feira (10/10), reabrir a Floresta Nacional de Brasília (Flona) para visitação a partir das 7h desta sexta-feira (11/10).

O local estava fechado desde 3 de setembro devido a incêndios florestais que atingiram a área. Durante o período de fechamento, servidores, brigadistas, instituições parceiras e centenas de voluntários trabalharam no combate às chamas, desobstrução de estradas e trilhas, além do resgate e cuidado com os animais silvestres.

Apesar da reabertura, algumas áreas continuam com estruturas danificadas, como as trilhas Buriti e Sucupira e parte do Circuito Flona de mountain bike, incluindo a passarela do Ciclista, que sofreu danos significativos. A direção do instituto pede que os visitantes entrem em contato com a equipe responsável pela floresta caso identifiquem algum risco durante a visitação, como árvores com risco de queda.

"O Instituto Chico Mendes também convoca a comunidade a se engajar nas ações de recuperação, que continuarão nas próximas semanas. Entre essas atividades, destacam-se a revitalização das trilhas, apoio à fauna e os Mutirões pela Vida, focados no plantio de espécies nativas do Cerrado nas áreas prioritárias", explicou o instituto, por nota.



Maior incêndio em 10 anos

De acordo com o ICMBio, o incêndio na Flona atingiu uma área que corresponde a 45,85% — quase a metade — total da unidade de conservação. Foi o maior incêndio florestal dos últimos 10 anos.

O Correio esteve na floresta no período em que ela estava ardendo em chamas. O cenário era desolador. As árvores, antes altas e verdes, foram reduzidas a troncos, cobertos por cinzas, caídos no chão. Os cantos dos pássaros ecoam distante e a fauna parece não habitar mais o local.

O cheiro de fumaça se espalha por toda a Flona e não é mais possível avistar flores na vegetação. As marcas das chamas alcançaram a metade dos troncos maiores. Ontem ainda havia pequenos focos de incêndio. Militares dos bombeiros também lutavam contra as queimadas nas vegetações da DF-001, nas proximidades da Flona.