Anestesista é encontrado morto em sala de descanso de hospital no DF

Um médico anestesista do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) foi encontrado morto dentro de uma sala de descanso, na manhã desta segunda-feira (14/10). A vítima é José Marcelino de Almeida Neto, de 71 anos. Segundo informações preliminares, a morte pode ter ocorrido por causas naturais.

O corpo do anestesista José Marcelino foi encontrado por funcionários do HRS, aproximadamente às 11h, em uma das salas de descanso. A porta do ambiente estava trancada por dentro e o cheiro no local estava muito forte.

De acordo com informações do delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia, Hudson Maldonado, pelo estado em que o corpo foi encontrado, o médico pode ter morrido antes do fim de semana, provavelmente na sexta-feira (11/10). A causa da morte está sendo investigada pela 13ª DP (Sobradinho I).