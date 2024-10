Chuva forte é registrada no DF na tarde desta quarta-feira (16/10)

O período de estiagem terminou e o Distrito Federal tem registrado chuvas quase que diariamente. Nesta quarta-feira (16/10) não foi diferente. Um vídeo enviado ao Correio mostra que chovia forte no Gama, por volta das 12h30. Chove também no centro de Brasília.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação instalada na região registrou 5,2 mm de chuva, às 15h. As estações meteorológicas de Brasília e Brazlândia também registraram chuvas.

Ainda segundo o instituto, a tarde no DF deve ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. Além disso, os ventos devem soprar com rajadas de fracas a moderadas. A umidade relativa do ar pode chegar a 90%.

A capital do país está sob alerta amarelo para chuvas intensas, desde às 10h desta quarta-feira (16/10), de acordo com Inmet. O aviso, que significa perigo potencial, deve se estender até às 10h de quinta-feira (17/10).

Segundo o instituto, o alerta prevê chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, junto a ventos de até 60 km/h. Também há o risco, mesmo que baixo, para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, não é aconselhável se abrigar debaixo de árvores, por causa do risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Aparelhos eletrônicos também não devem ser utilizados enquanto estiverem ligados à tomada.