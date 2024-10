Atirador tentou roubar guincho após matar segurança em bar; confira vídeo

Após atirar contra seis pessoas em um bar no Riacho Fundo II, no último domingo (13/10), Felype Barbosa, 27 anos, tentou roubar um guincho para fugir. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que ele rende o motorista, mas desiste ao não conseguir dirigir o caminhão, fugindo a pé em direção ao Recanto das Emas. No tiroteio ocorrido no Puxadinho Gastrobar, o criminoso matou o segurança Jorny Thiago Abreu, de 23 anos.

A 29ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso, aguarda o compartilhamento de forma oficial das imagens, com os dados do motorista e a placa do caminhão. "Até o momento, não recebi oficialmente as imagens pelos canais oficiais e o motorista não compareceu na delegacia para registro de ocorrência. Ele precisa ser ouvido e o veículo tem que passar por perícia", disse o delegado adjunto da 29ª DP, Sérgio Bautzer. Confira o vídeo do momento da tentativa de roubo:

Suspeito preso

Felype Barbosa da Silva foi preso em um hotel em Valparaíso (GO) na noite de segunda-feira (14/10). No local, foram encontradas porções de cocaína e maconha. O acusado, que se apresenta como empresário, por ser proprietário de uma distribuidora de bebidas no Recanto das Emas, está em prisão temporária a pedido dos investigadores. Ele confessou ter efetuado os disparos contra o segurança aos policiais militares que o prenderam.

“O acusado não possui antecedentes criminais. Os únicos registros que temos dele em delegacias do DF são como vítima. Pelo que apuramos, ele disparou contra o segurança por não querer pagar uma conta que incluía quatro cervejas”, afirmou o delegado Sérgio Bautzer.

“Para entrar no estabelecimento, os clientes recebem uma pulseira que não possui identificação, mas está vinculada ao consumo. No dia do crime, o acusado já havia ingerido álcool e efetuado disparos em uma chácara, utilizando a mesma arma que ostentou no bar. Ele conseguiu entrar no local armado sem ser revistado”, completou Bautzer.

Segundo as investigações, Felype impediu a revista ao acionar o funcionário que permitiu sua entrada, embora ele não tivesse autorização para portar arma de fogo. “Ele entrou no bar por volta das 21h30, e os disparos ocorreram cerca de uma hora depois, por volta das 22h30. As imagens mostram que ele disparou várias vezes contra o segurança, que morreu no local. Estamos aguardando um laudo pericial para entender melhor a dinâmica, já que houve outras vítimas, incluindo uma criança que está hospitalizada. O menino foi atingido na cabeça, e nossa equipe está torcendo pela sua recuperação”, concluiu o delegado.