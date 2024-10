Homem é agredido a cadeiradas por acompanhar transexual em distribuidora

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 31 anos acusado de tentar matar um rapaz a cadeiradas em uma distribuidora de bebidas, na EQNM 8/10, em Ceilândia. A vítima, de 43 anos, estava acompanhada de uma transexual e, segundo as investigações, esse teria sido o motivo do crime.

A tentativa de homicídio ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16/10), por volta das 4h. Segundo as investigações conduzidas pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), a vítima chegou à distribuidora acompanhada de uma transexual. No local, consumiram duas cervejas.

Um dos clientes do bar, incomodado com a presença da mulher trans, confrontou o homem. Em seguida, o autor passou a golpeá-lo na cabeça utilizando as cadeiras de madeira do estabelecimento.

Após o acionamento, policiais civis foram ao bar e encontraram o autor lavando o local e jogando os restos de cadeiras destruídas com vestígios de sangue em uma lixeira do estabelecimento. Ele foi preso em flagrante. Além do agressor, um homem que se dizia caixa do bar prestou um depoimento falso e foi detido por falso testemunho.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A transexual que a acompanhava fugiu durante a confusão e ainda não foi identificada.