Carro explode e pega fogo na 305/306 Norte

Na tarde desta quarta-feira (17), um incidente ocorreu quando um carro explodiu espontaneamente na tesourinha da Quadra 305/306 Norte, pegando fogo na área do capô. O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não sofreu ferimentos. Será iniciada uma perícia para investigar as causas do incêndio, buscando entender se houve falha mecânica ou outro fator que possa ter contribuído para a explosão.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho