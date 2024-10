GDF conclui obras faz reparo na Avenida da Misericórdia (Vicente Pires)

O fluxo da Avenida da Misericórdia (Vicente Pires) voltou à normalidade, sem as interrupções, uma vez que a a Secretaria de Obras do Distrito Federal concluiu, nesta sexta (18/10) reparos no último trecho de drenagem, bem como o reaterro da área. Durante toda as operações, houve foco garantido na segurança, com operários atentos à trafegabilidade e disposição das máquinas. Para evitar alagamentos na região, já foi assegurada a próxima etapa das obras, com abertura de bocas de lobo e aplicação de material fresado ao longo da via, para resguardar o tráfego seguro, mesmo nas situações de chuva.

Seguindo cronograma, na próxima estiagem, a Secretaria de Obras implementará a pavimentação definitiva da avenida, numa execução que garanta maior qualidade do asfalto e preservação da durabilidade. Com a chegada do período chuvoso, equipes seguirão de prontidão, a fim de intervir em eventualidades e minimizar os transtornos à população, com cuidados na fluidez do tráfego.