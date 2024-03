Limpeza de bocas de lobo conta com inspeção de robôs pela Novacap

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) deu início ao trabalho de limpeza das bocas de lobo no Distrito Federal com um novo aparato tecnológico. Com a nova operação de robôs, a companhia consegue realizar inspeções internas nos bueiros pelas ruas da cidade, o que facilita a manutenção das galerias. E desde que começou, já foram retiradas em torno de 18 mil toneladas de lixo das redes de drenagem.

Veja:

O robô é introduzido pelos tubos dentro das bocas de lobo, e é controlado por uma equipe externa que inspeciona as irregularidades da rede, e através de lentes acopladas ao seu sistema, ele captura imagens das avarias e sua devida localização em até 100 metros de distância. E segundo Guilherme Orro, engenheiro responsável e gerente de vídeo inspeção da empresa contratada, 73% dos resíduos encontrados são entulho e restos de obra.

Em segundo lugar, um dos mais encontrados são as garrafas pets, seguido pelas sacolas plásticas, garrafas long neck, latinhas e fraldas. “As pessoas pensam que descartando na rua não dá em nada, que vai embora. Mas nas chuvas esse lixo é levado e entope essas saídas de água, que acabam tornando as galerias em uma espécie de aterro subterrâneo.” afirmou o engenheiro. Os caminhões fazem a limpeza prévia do bueiro, primeiro com um tubo que realiza a sucção do excesso de detritos e entulho, e depois, com uma mangueira à jato, tira o que estiver no caminho das tubulações. Na segunda etapa, o robô é introduzido. “Achando alguma anomalia ou irregularidade ele vai registrar uma foto de acordo com a metragem que está na tela, se ele andou 15m, vai registrar que ele andou 15 metros.” explicou Orro. O dispositivo também identifica a necessidade de manutenções preventivas, como rachaduras nas tubulações que a longo prazo, com o fluxo da água, podem acabar sofrendo lixiviação e abrindo buracos maiores.

Nas regiões administrativas como Ceilândia e Estrutural, foram encontrados a maior quantidade de resíduos nas bocas de lobo dos últimos três meses. Em nota, a Novacap informou que em 2023, foram desobstruídas aproximadamente 34 mil metros de redes de águas pluviais e cerca de 11 mil bocas de lobos, de forma manual. “O serviço de limpeza das redes de drenagem, seja manual ou pelo trabalho mecanizado de desobstrução associado à vídeo inspeção, torna-se fundamental para manter as estruturas em ótimas condições, principalmente no período chuvoso.” explicou o órgão. A Novacap informou ainda que os serviços manuais de limpeza das redes de drenagem, continuam sendo realizados de forma complementar ao novo serviço, em todo o Distrito Federal. As equipes que atuam por obra direta pela companhia, seguem o cronograma para reforçar o trabalho mecanizado.











< >

O ambientalista Christian Della Giustina, doutor em desenvolvimento sustentável pela UnB, explicou que o descarte de lixo inadequado é um dos agentes que traz problemas tanto ao meio ambiente quanto à própria sociedade. E no caso das redes de drenagem de águas pluviais do Plano Piloto, o destino é o Lago Paranoá. “Uma bituca de cigarro será jogada na rua, ela vai passar pelas bocas de lobo, vai para as galerias e depois para o Lago. Isso irá atrapalhar a balneabilidade, o lazer das pessoas, vai atrapalhar a fauna aquática do lago que é rica em peixes e outros animais.” afirmou Giustina.

E segundo o ambientalista, os efeitos desse descarte também afetam a sociedade, principalmente em tempos de dengue, onde o entupimento das bocas de lobo causadas por dejetos maiores impede a drenagem das águas de chuva e ocasiona os alagamentos “O descarte inadequado aumenta também o risco de proliferação do mosquito da dengue. Por isso a conscientização das pessoas é fundamental.” finalizou.

Confira abaixo como descartar lixo de forma correta:

Entulho de construção:

Até 1m³ (um metro cúbico) por dia: nas unidades do Papa-Entulho

Acima de 1m³ (um metro cúbico): devem ser encaminhados para a Unidade de Recebimento de Entulho (URE) por meio de um transportador autorizado

Pneus e Veículos:

Conforme o art. 31, inciso III da Lei nº 12.305/2010, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm a responsabilidade pelo recolhimento desses produtos e resíduos após o uso, assim como sua destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33 (Pneus, pilhas, baterias lâmpadas e outros)

Jardinagem e Roçagem: Volumes de até 1m³ (um metro cúbico) podem ser descartados nos Papa Entulhos. Para o recolhimento de galhadas ou grandes volumes de podas, o gerador deve contratar transportadores de materiais volumosos para dispor na Unidade de Recebimento de Entulhos (URE).

Recolhimento de animais mortos em via pública: animais de grande porte, como cavalos, capivaras e cachorros mortos no meio das ruas devem ser feitas a Ouvidoria pelo telefone 162 ou pelo aplicativo SLU Coleta DF.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti