Cinema de Brasília é destaque em prêmios nacionais e estrangeiros

Produções de Brasília foram consagradas em diferentes prêmios, durante a semana, tanto em segmento de ficção (para espectadores adultos) quanto no terreno da animação. O vazio de domingo à tarde foi premiado no 39º Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste (Itália), com a conquista da menção especial do júri. O prêmio foi celebrado pelo renomado diretor grego Costa-Gavras, dono de cinema politizado que atravessa décadas, com filmes como Z (1969) e Estado de Sítio (1972). Gavras foi homenageado, em Trieste, pelo conjunto da obra com o Prêmio Salvador Allende.



"Agradecemos pela generosidade de Costa-Gavras, pela acolhida do festival e pelo carinho do público e dos demais convidados com o nosso longa, tanto durante a projeção quanto no debate que se seguiu", pontuou o diretor local Gustavo Galvão (diretor de O vazio...), nas redes sociais.



Já em terras nacionais, na 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, o curta-metragem para crianças PiOinc, dos brasilienses Alex Ribondi e Ricardo Makoto venceu o Prêmio Itaú Cultural Play, na noite de sábado (19/10). O filme receberá R$ 15 mil, pelo licenciamento para a plataforma IC Play, estendido por dois anos. Concorriam no âmbito, curtas nacionais e internacionais. A animação teve inspiração em Pulsa passarinho, composição de Túlio Borges. A singularidade e a relevância contaram na avaliação do produto audiovisual.