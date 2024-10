Homem tenta furto em loja na Ceilândia, e é preso com diversas passagens

Num patrulhamento do Grupo Tático Ambiental (GTA) do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), policiais detiveram um homem que tentava arrombar uma loja em Ceilândia Centro, no sábado (19/10).

Durante a abordagem, o flagrante foi evidenciado. O suspeito foi conduzido para a 15ª DP. Na detenção, houve registro de "furto tentado qualificado".

A extensa ficha criminal anterior do homem foi desdobrada durante a identificação. Ele tinha 12 mandados de prisão cumpridos e ainda condenações anteriores por crimes como furto e roubo. A ação do novo furto foi agravada, uma vez que o suspeito estava em situação de prisão domiciliar no momento do crime.