Carro furtado no Shopping Popular é recuperado em Ceilândia

Na manhã desta quinta-feira (17/10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe do PATAMO do Batalhão de Choque (BPChoque), recuperou, em Ceilândia, um carro que havia sido roubado nesta quarta (16/10), no estacionamento do Shopping Popular.

Segundo a PMDF, os militares avistaram o veículo quando realizavam um patrulhamento tático na altura da QNM 07. O reconhecimento do automóvel foi possível graças a informações de registros de ocorrências anteriores. "Essa cooperação é fundamental para a rápida identificação e recuperação de bens furtados", disse a corporação por meio de nota.

Após localizar o veículo, os policiais apresentando o automóvel na 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro, onde foram tomadas providências para a restituição à vítima.