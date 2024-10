Sorteio do Nota Legal distribuirá R$ 3 milhões em prêmios em 13/11

O segundo Sorteio do Nota Legal acontecerá em 13/11, com transmissão ao vivo pelo canal da Secretaria de Economia no YouTube, a partir das 15h. O evento promete distribuir um total de R$3 milhões em 12,6 mil prêmios, com valores que variam de R$100 a R$500 mil.



Estão aptas a concorrer todas as pessoas físicas cadastradas no programa que não estavam inadimplentes com a Receita do Distrito Federal durante o período de habilitação e que possuam ao menos um documento fiscal com CPF, emitido entre 1º de novembro de 2023 e 30 de abril de 2024. Ao todo, 1.021.329 participantes estão habilitados para o sorteio, que gerou 64.675.372 bilhetes.



O prêmio principal, de R$500 mil, irá para um felizardo. Além dele, duas pessoas poderão ser sorteadas com R$200 mil cada. Na sequência vem: três prêmios de R$100 mil, quatro de R$50 mil, dez de R$10 mil, trinta de R$5 mil, cinquenta de R$1 mil, quinhentos de R$200 e doze mil prêmios de R$100.

Os resultados do sorteio serão divulgados no site do Nota Legal e os ganhadores serão comunicados por e-mail, com base nas informações cadastradas no programa. Por isso, é fundamental que os contribuintes mantenham seus dados atualizados. Para se cadastrar ou recuperar a senha, é necessário acessar o site do programa.