Governador da Paraíba lamenta a morte do cineasta Vladimir Carvalho

O governador da Paraíba, João Azevedo, lamentou a morte do cineasta Vladimir Carvalho nesta quinta-feira (24/10), aos 89 anos. “Que neste momento de tristeza e luto haja paz, conforto, coragem e amor entre familiares e amigos”, disse o governador.

O ícone do cinema de Brasília não resistiu às complicações de um infarto, que ocorreu em 5 de outubro, quando ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Helena, onde foi entubado. Vladimir chegou a ser extubado e estava consciente, fazendo hemodiálise e com a perspectiva de sair da UTI em breve, mas o sistema renal parou de funcionar.



No ano passado, Vladimir havia sido homenageado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, durante a 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em reconhecimento ao trabalho para manter o cinema vivo na capital e no país.



O cineasta foi, por décadas, o guardião da memória do cinema do país e de Brasília, acervo que ele lutou para conservar e para encontrar destino adequado. No início deste ano, esse objetivo começou a se tornar realidade, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), finalizaram o levantamento do acervo de Vladimir. Esse é o primeiro passo para a criação de um inventário que permitirá buscar um espaço de qualidade para os materiais.