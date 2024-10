Menino de 9 anos leva choque elétrico em poste no Guará

Menino de 9 anos leva choque elétrico em poste do Guará - (crédito: Material cedido ao Correio )

Uma criança de 9 anos foi vítima de uma descarga elétrica na QE 28 do Guará II. O fato ocorreu por volta das 18h39 desta quarta-feira (24/10). De acordo com a mãe do menino, Natália Soares, de 26 anos, Nicolas levou um choque ao encostar em um poste, desmaiou e teve convulsões.

Segundo a mãe, o garoto foi levado para o Hospital Regional do Guará (HRGu), mas, precisou ser transferido para o Hospital de Base, onde realizou uma tomografia e foi consultado por um neuropediatra. Em seguida, retornou ao HRGu, onde permanece internado, em estado estável e sob observação até o momento.



O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a vítima no local do incidente e informou que o menino foi transportado para o hospital consciente, orientado e sem sinais de queimaduras ou queixas de dores.



A Companhia Energética de Brasília (CEB) declarou que tomou conhecimento da situação na manhã desta quinta-feira (24/10). "O poste em questão foi isolado e corrigido pela equipe de manutenção, que também verificou os demais postes na localidade", assegurou a empresa.



A CEB também destacou que realiza um trabalho constante de manutenção nos postes de iluminação pública no Distrito Federal, mas a grande ocorrência de furtos de cabos e episódios de vandalismo tem, reiteradamente, danificado diversos equipamentos, colocando a população em risco e comprometendo a prestação do serviço de iluminação pública.



A companhia reforça a importância de a comunidade sempre manter distância de qualquer tipo de poste, seja de iluminação pública ou de distribuição. A CEB também solicita que, ao detectar qualquer defeito no funcionamento dos postes de iluminação pública, a população faça um chamado pelos canais oficiais da CEB IPES: telefone 155, aplicativo IluminaDF ou pelo site www.ceb.com.br.