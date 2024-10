Homem suspeito de aplicar golpes com venda de panelas é preso pela Polícia Civil

Um suspeito de aplicar golpes simulando a venda de utensílios domésticos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo as investigações, o homem, de 24 anos, costumava abordar pessoas idosas para cometer o crime.



O suspeito supostamente aplicava o mesmo modus operandi com todas as vítimas: simulava a venda de objetos de casa, como jogos de panela, a preços abaixo do mercado. Depois de ganhar a confiança da vítima e, usando máquinas de cartão, teria realizado as transações fraudulentas. Em um dos casos, uma pessoa teve uma perda de R$ 3,6 mil.

Itens apreendidos pela PCDF (foto: PCDF/Divulgação)

“A divulgação dessa operação é de utilidade pública, visando alertar a população, especialmente os mais idosos e vulneráveis, sobre os golpes realizados com abordagens sedutoras e preços muito abaixo do mercado. A Polícia Civil orienta que as pessoas estejam atentas a essas práticas e denunciem qualquer comportamento suspeito”, destacou o delegado Pedro Sardá, da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

O suspeito acumula várias passagens criminais por tráfico de drogas, receptação e homicídio e já era alvo de outras investigações semelhantes. A PCDF divulgou a foto do homem, pois acredita que ele tenha feito outras vítimas. Qualquer denúncia pode ser feita pelo número 197.